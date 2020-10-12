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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1155115611571158>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:35

  greenozon написав:Увага! в кого ще немає червоної картки із лімітом (термін Укрсиба :)) - у вас є шанс рубанути КБ 6%

https://brand.auchan.ua/uk/catalogue/wow_42_2020#36

Зображення


УкрСиб перенял методу у Аваля )))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:44

  omb написав:ГеннадийUA просто защита наверно, на киевєнерого после нн-ой операции тож не дает платить на сутки

  Spring написав:ГеннадийUA меняйте сумму на копейку хотя бы, чтоб не 30 раз подряд одинаково и минимум 30 сек между платежами

  ol_zy написав:у многих ограничение на кол-во транзакций с одной карты в 24 часа, т.е. сделали 5 и только через 24 пройдут следующие 5.

Все не то
1. Три дня пропускало только три операции, сегодня не проходит совсем даже одна, разрыв между вчерашними операциями уже более 24ч.
2. Суммы все время разные, пытался и 50грн. и 280грн.
3. Поддержка OLL.TV кивает на банк - не хватает денег на карте, малый лимит, но видит все неуспешные операции, оплата у них идет через Portmone. Банк не видит неуспешные операции совсем. В личном кабинете OLL.TV удалил сохр. карту, добавить теперь не могу, выбивает код 17, по словам поддержки либо непр. данные карты либо карта иностр. банка, ПУМБ и Моно добавляет.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ГеннадийUA, трусите поддержку Portmone.com, проблема может быть на стороне банка-эквайрера.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:27

  MASolomko написав:ГеннадийUA, трусите поддержку Portmone.com, проблема может быть на стороне банка-эквайрера.

Написал здесь и тоже подумал на Portmone. Спустя пол часа ожидания выяснил, что это ограничение со стороны Portmone на кол-во операций в неделю, еле еле приняли заявку в тех. поддержку на совершение десятой операции за неделю на n-ю сумму.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:36

ГеннадийUA тобишь таки защита :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:43

omb
Платежной системы... последние, на кого бы подумал.
Непонятная защита кстати - 3 операции в день, 9 в неделю.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:44

ГеннадийUA я сколько не долбил цифры так и сказали .Так 9 это суммарно или вв один адрес? Более странно была бы 3 в день и в неделю 8.
Востаннє редагувалось Митяйка в Вів 13 жов, 2020 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:48

  Митяйка написав:ГеннадийUA я сколько не долбил цифры так и сказали .Так 9 это суммарно или вв один адрес?

Я так понял в один адрес, спрашивали "зачем дробили на много платежей", ответил честно, в поддержке адекватная девочка и неск. раз надолго отлучалась на консультацию пытаясь помочь.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:53

да в этом портмоне сидит какой-то засланый конкурент
сталкивался непонятными ограничениями на пополнение мобильного
поддержа нич.не хочет решать
вычеркнул их из памяти :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:55

**в поддержке адекватная девочка ** может она из наших? Тоже похрюкать любит
Митяйка
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