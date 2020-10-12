RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1155115611571158

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:33

Минут 10 назад позвонила та самая девочка и сказала, что вопрос решен. Попробовал сразу - опять отбой, опять минутный звонок оператору, через пять мин. повторный звонок от девочки с просьбой еще раз попробовать... и вуаля, все получилось!
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 01.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:42

  ГеннадийUA написав:
  omb написав:ГеннадийUA просто защита наверно, на киевєнерого после нн-ой операции тож не дает платить на сутки

  Spring написав:ГеннадийUA меняйте сумму на копейку хотя бы, чтоб не 30 раз подряд одинаково и минимум 30 сек между платежами

  ol_zy написав:у многих ограничение на кол-во транзакций с одной карты в 24 часа, т.е. сделали 5 и только через 24 пройдут следующие 5.

Все не то
1. Три дня пропускало только три операции, сегодня не проходит совсем даже одна, разрыв между вчерашними операциями уже более 24ч.
2. Суммы все время разные, пытался и 50грн. и 280грн.
3. Поддержка OLL.TV кивает на банк - не хватает денег на карте, малый лимит, но видит все неуспешные операции, оплата у них идет через Portmone. Банк не видит неуспешные операции совсем. В личном кабинете OLL.TV удалил сохр. карту, добавить теперь не могу, выбивает код 17, по словам поддержки либо непр. данные карты либо карта иностр. банка, ПУМБ и Моно добавляет.

Скорее всего уперлись в месячный лимит, подозреваю что есть такое, я уперся на одном из м=сайтов в 10 в сутки / 40 в месяц платежей. Пока на уровне теории (я про месяц - вот не знаю это календарный или 30 дней), как месяц выйдет попробую еще.
У вас может быть 5/10.
Или ликпей буянит и вашу карту в черный список занесли.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6289
З нами з: 20.01.15
Подякував: 390 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:46

  ГеннадийUA написав:Минут 10 назад позвонила та самая девочка и сказала, что вопрос решен. Попробовал сразу - опять отбой, опять минутный звонок оператору, через пять мин. повторный звонок от девочки с просьбой еще раз попробовать... и вуаля, все получилось!

скорее всего, опять будет 3/9 или они вам приподняли планку?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6289
З нами з: 20.01.15
Подякував: 390 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Отримайте фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 NFC за розрахунки карткою Sport Card: акція від UKRSIBBANK

UKRSIBBANK BNP Paribas Group надає можливість для своїх клієнтів – держателів карток Mastercard – взяти участь у акції та отримати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 NFC за розрахунки карткою Sport Card*.

Для участі у розіграші одного із 50 браслетів, необхідно протягом періоду акції:

Зробити не менше 10 розрахунків карткою Sport Card* від UKRSIBBANK у будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку з 10 жовтня до 25 листопада 2020;
Скористатись хоча б один раз інтернет-банкінгом UKRSIB оnline.


Акція триває з 10 жовтня по 25 листопада 2020 року включно.

Після закінчення періоду акції кожен учасник, хто виконав умови акції, візьме участь у розіграші одного із 50 браслетів Xiaomi Mi Band 4 NFC. Протягом 7 робочих днів всі переможці будуть проінформовані про те, в якому відділенні Банку вони зможуть забрати свій подарунок.
Якщо ви ще не стали клієнтом UKRSIBBANK, ви можете швидко замовити картку Sport Card та взяти участь у акції «ПОДАРУНКИ ЗА РОЗРАХУНКИ КАРТКОЮ SPORT CARD ВІД UKRSIBBANK!» потрібно заповнити коротку онлайн заявку на оформлення картки та відповісти на дзвінок від співробітника банку.

Дізнавайтесь більше про умови за посиланням.
* пропозиція актуальна для карток Mastercard Sport Card (перші вісім цифр номеру картки 53543230).

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411719/
unknownurl
 
Повідомлень: 189
З нами з: 01.10.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1155115611571158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, ГеннадийUA і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8878)
13.10.2020 14:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.