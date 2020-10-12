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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:33
Минут 10 назад позвонила та самая девочка и сказала, что вопрос решен. Попробовал сразу - опять отбой, опять минутный звонок оператору, через пять мин. повторный звонок от девочки с просьбой еще раз попробовать... и вуаля, все получилось!
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:42
Скорее всего уперлись в месячный лимит, подозреваю что есть такое, я уперся на одном из м=сайтов в 10 в сутки / 40 в месяц платежей. Пока на уровне теории (я про месяц - вот не знаю это календарный или 30 дней), как месяц выйдет попробую еще.
У вас может быть 5/10.
Или ликпей буянит и вашу карту в черный список занесли.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:46
скорее всего, опять будет 3/9 или они вам приподняли планку?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Отримайте фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 NFC за розрахунки карткою Sport Card: акція від UKRSIBBANK
UKRSIBBANK BNP Paribas Group надає можливість для своїх клієнтів – держателів карток Mastercard – взяти участь у акції та отримати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 NFC за розрахунки карткою Sport Card*.
Для участі у розіграші одного із 50 браслетів, необхідно протягом періоду акції:
Зробити не менше 10 розрахунків карткою Sport Card* від UKRSIBBANK у будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку з 10 жовтня до 25 листопада 2020;
Скористатись хоча б один раз інтернет-банкінгом UKRSIB оnline.
Акція триває з 10 жовтня по 25 листопада 2020 року включно.
Після закінчення періоду акції кожен учасник, хто виконав умови акції, візьме участь у розіграші одного із 50 браслетів Xiaomi Mi Band 4 NFC. Протягом 7 робочих днів всі переможці будуть проінформовані про те, в якому відділенні Банку вони зможуть забрати свій подарунок.
Якщо ви ще не стали клієнтом UKRSIBBANK, ви можете швидко замовити картку Sport Card та взяти участь у акції «ПОДАРУНКИ ЗА РОЗРАХУНКИ КАРТКОЮ SPORT CARD ВІД UKRSIBBANK!» потрібно заповнити коротку онлайн заявку на оформлення картки та відповісти на дзвінок від співробітника банку.
Дізнавайтесь більше про умови за посиланням.
* пропозиція актуальна для карток Mastercard Sport Card (перші вісім цифр номеру картки 53543230).
Джерело:
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:14
Ничего не знаю, просил еще только один платеж на определенную сумму, все провел одной суммой и больше нет смысла - уже аккумулировал на акке всю сумму для проплаты на год, а только для проверки закидывать деньги на такой период не хочется.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
у кого-нибудь были возвраты на карту с ликпея ?как в этом случае с кешбеком?upd.
разобрался. лимиты увеличились на сумму возврата,коды авторизации возврата и оплаты совпадают.как и не платил.
Востаннє редагувалось Яша в Вів 13 жов, 2020 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:23
Вычтут из суммы следующего зачисления.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Как-то был возврат оплаты в том же месяце, что и сама оплата. Кешбэк ожидаемо посчитали без учета этой оплаты. Как дела обстоят с пересчетом уже выплаченного кешбэка, не знаю, не попадал.
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