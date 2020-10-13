Додано: Сер 14 жов, 2020 15:08

Понадобилось мне у гугла купить приложение платное, я это уже делал через моно, а тут решил сделать в Укрсиббе с кешбеком, оплата через Gpay, фиксированная стоимость в гривнах 289.99, на счет загнал 289.99 пытаюсь оплатить, раз за разом отлуп, типа не хватает денег... Начинаю вспоминать что провелось по счету и что могло не провестись, ничего не нахожу, пишу в чат, так мол и так, сумма есть, счет есть, что не так, почему недостаточно средств???

Ответ: мол, из-за того что счет выставляется в другой стране... из-за этого еще вам и DCC типа включает банк который выставляет счет, и мол приходит запрос на сумму 296 грн с чем то, и поэтому денег на счету не хватает.

Большей чехотни, я не слышал уже много лет...

Ну что ж, беру пополняю карту моно на эту же сумму, оплачиваю как обычно с первого раза 289.99 грн правда без кешбека.