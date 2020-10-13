Maksi2 написав:Ну что ж, беру пополняю карту моно на эту же сумму, оплачиваю как обычно с первого раза 289.99 грн и проклинаю Укрсибб за аферы, в том числе со скрытыми комиссиями и недополученный кешбек. Самки собак.
Вы, наверное, не слышали, что monobank берет на себя расходы по DCC при оплате на суммы до 80 евро в эквиваленте, что редкость среди банков. Так что это скорее плюс mono, чем минус Укрсиба. По DCC почти все жарят.
Не, не слышал, я кстати так и написал что не слышал. За инфу спс, получается что +1 к карме иудеев. Вообще чтоб не было DCC я всегда проверяю валюту перед оплатой на терминале, чтоб была местная валюта, а чтоб так тупо по интернету показывали в счете одно, а к оплате выставляли совсем другое, это уже беспредел гугла получается. Гугл упал в моих глазах. В палке тоже есть DCC, но ее хотя бы можно отключить.
Maksi2 написав:Вообще чтоб не было DCC я всегда проверяю валюту перед оплатой на терминале, чтоб была местная валюта, а чтоб так тупо по интернету показывали в счете одно, а к оплате выставляли совсем другое, это уже беспредел гугла получается.
Да, не везде можно/имеет смысл отключить DCC или переключиться на правильную валюту. Так, например, у Wizzair при оплате билетов из Украины приходится выбирать либо платить в гривне и попадать на DCC, либо переключаться на евро/доллары и платить процентов на 10 больше.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
ingtrans написав:Да, не везде можно/имеет смысл отключить DCC или переключиться на правильную валюту. Так, например, у Wizzair при оплате билетов из Украины приходится выбирать либо платить в гривне и попадать на DCC, либо переключаться на евро/доллары и платить процентов на 10 больше.
Это походу загон самого визаира, потому что все обычно плюются на DCC и хают его. Я всегда билеты оплачиваю валютной картой в валюте, мне так дешевле чем в гривне и дешевле чем DCC.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 14 жов, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2 написав:Это походу загон самого визаира, потому что все обычно плюются на DCC и хают его. Я обычно за билеты оплачиваю валютной картой в валюте, мне так дешевле чем в гривне и дешевле чем DCC.
Да, у Wizzair своя система формирования цен на билеты. На билеты из Украины (ну и Украина-другая страна-Украина) цена в гривнах заметно ниже, чем в любой другой валюте. Поэтому на самом сайте Wizzair нужно выбирать гривны, ну а дальше платить можно хоть долларовой картой, хоть гривневой... DCC тут меньшее зло, чем разница в цене в долларах и в гривнах.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)