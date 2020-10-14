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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1156115711581159

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:19

  ingtrans написав:
  Maksi2 написав:Ну что ж, беру пополняю карту моно на эту же сумму, оплачиваю как обычно с первого раза 289.99 грн и проклинаю Укрсибб за аферы, в том числе со скрытыми комиссиями и недополученный кешбек. Самки собак.

Вы, наверное, не слышали, что monobank берет на себя расходы по DCC при оплате на суммы до 80 евро в эквиваленте, что редкость среди банков. Так что это скорее плюс mono, чем минус Укрсиба. По DCC почти все жарят.

Не, не слышал, я кстати так и написал что не слышал. :lol:
За инфу спс, получается что +1 к карме иудеев.
Вообще чтоб не было DCC я всегда проверяю валюту перед оплатой на терминале, чтоб была местная валюта, а чтоб так тупо по интернету показывали в счете одно, а к оплате выставляли совсем другое, это уже беспредел гугла получается. Гугл упал в моих глазах.
В палке тоже есть DCC, но ее хотя бы можно отключить.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:Вообще чтоб не было DCC я всегда проверяю валюту перед оплатой на терминале, чтоб была местная валюта, а чтоб так тупо по интернету показывали в счете одно, а к оплате выставляли совсем другое, это уже беспредел гугла получается.

Да, не везде можно/имеет смысл отключить DCC или переключиться на правильную валюту. Так, например, у Wizzair при оплате билетов из Украины приходится выбирать либо платить в гривне и попадать на DCC, либо переключаться на евро/доллары и платить процентов на 10 больше.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:50

  ingtrans написав:Да, не везде можно/имеет смысл отключить DCC или переключиться на правильную валюту. Так, например, у Wizzair при оплате билетов из Украины приходится выбирать либо платить в гривне и попадать на DCC, либо переключаться на евро/доллары и платить процентов на 10 больше.

Это походу загон самого визаира, потому что все обычно плюются на DCC и хают его. Я всегда билеты оплачиваю валютной картой в валюте, мне так дешевле чем в гривне и дешевле чем DCC.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 14 жов, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:50

  Maksi2 написав:Большей чехотни, я не слышал уже много лет...
Ну что ж, беру пополняю карту моно на эту же сумму, оплачиваю как обычно с первого раза 289.99 грн правда без кешбека.

Да вы много чего не слышали наверное. Платить без кэшбека то, что можно оплатить с кэшбеком 30% и без % за DCC - ну такое...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:51

  Vorlon написав:
  Maksi2 написав:Большей чехотни, я не слышал уже много лет...
Ну что ж, беру пополняю карту моно на эту же сумму, оплачиваю как обычно с первого раза 289.99 грн правда без кешбека.

Да вы много чего не слышали наверное. Платить без кэшбека то, что можно оплатить с кэшбеком 30% - ну такое...

Это у кого 30, у православных? Я ихней карты не имею. :D
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:Это походу загон самого визаира, потому что все обычно плюются на DCC и хают его. Я обычно за билеты оплачиваю валютной картой в валюте, мне так дешевле чем в гривне и дешевле чем DCC.

Да, у Wizzair своя система формирования цен на билеты. На билеты из Украины (ну и Украина-другая страна-Украина) цена в гривнах заметно ниже, чем в любой другой валюте. Поэтому на самом сайте Wizzair нужно выбирать гривны, ну а дальше платить можно хоть долларовой картой, хоть гривневой... DCC тут меньшее зло, чем разница в цене в долларах и в гривнах.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:18

  Maksi2 написав:
  Vorlon написав:
  Maksi2 написав:Большей чехотни, я не слышал уже много лет...
Ну что ж, беру пополняю карту моно на эту же сумму, оплачиваю как обычно с первого раза 289.99 грн правда без кешбека.

Да вы много чего не слышали наверное. Платить без кэшбека то, что можно оплатить с кэшбеком 30% - ну такое...

Это у кого 30, у православных? Я ихней карты не имею. :D

О.Банк, я так думаю.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

вместо пушей стал слать 3DS на вайбер, кто знает как переключить на пуши?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:24

  cohan написав:вместо пушей стал слать 3DS на вайбер, кто знает как переключить на пуши?

Так бува коли проблеми з додатком (покращують). Зазвичай минає саме
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый день. Хочу здесь открыть NewCard. Тарифы прочитал, но хочу здесь уточнить:
1. 5% грязными или чистыми?
2. Пакет реально бесплатный или есть скрытые условия: страховка, смски, обороты, остатки?
3. р2р входящий и исходящий - платный или бесплатный?
4. Можно удалённо открыть и получить карту у курьера или нужно идти в отделение?
AVF
 
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