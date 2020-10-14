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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:19
AVF какие новые вопросы, никогда не задавали тут и вот опять
Кешбечные карты!
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:50
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:10
1. чистыми.
2. СМС STAR Inform+ - нужно отключить (15 грн/месяц). Всё остальное - шарово.
3. Входящий - без комисса, исходящий - кажись, 0,5% (если не путаю, сам вообще не пользовался ни разу).
4. Сегодня открывал через отделение (онлайн не работает, даже если подадите заранее анкету). Доставки также нету. Заняло - 30 минут на человека (хотя изначально говорили, до одного часа).
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