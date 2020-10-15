УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:19
AVF
какие новые вопросы, никогда не задавали тут и вот опять
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omb
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Додано: Чет 15 жов, 2020 14:50
cohan написав:
вместо пушей стал слать 3DS на вайбер, кто знает как переключить на пуши?
Попробуйте перед выполнением операции зайти в додаток. У мужа такое бывает по временам. Если в момент операции он в додатке - приходят пуши, если нет - то 3DS приходят в вайбер.
Кассандра
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Додано: Чет 15 жов, 2020 16:10
AVF написав:
Добрый день. Хочу здесь открыть NewCard. Тарифы прочитал, но хочу здесь уточнить:
1. 5% грязными или чистыми?
2. Пакет реально бесплатный или есть скрытые условия: страховка, смски, обороты, остатки?
3. р2р входящий и исходящий - платный или бесплатный?
4. Можно удалённо открыть и получить карту у курьера или нужно идти в отделение?
1. чистыми.
2. СМС STAR Inform+ - нужно отключить (15 грн/месяц). Всё остальное - шарово.
3. Входящий - без комисса, исходящий - кажись, 0,5% (если не путаю, сам вообще не пользовался ни разу).
4. Сегодня открывал через отделение (онлайн не работает, даже если подадите заранее анкету). Доставки также нету. Заняло - 30 минут на человека (хотя изначально говорили, до одного часа).
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jay2004
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:36
cohan написав:
вместо пушей стал слать 3DS на вайбер, кто знает как переключить на пуши?
Забаньте Укрисб в вайбере или останвите вайбер на смарте.
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:15
ukrprom2014 написав: cohan написав:
вместо пушей стал слать 3DS на вайбер, кто знает как переключить на пуши?
Забаньте Укрисб в вайбере или останвите вайбер на смарте.
Как минимум, это не всегда работает - сегодня днём укрсиб отлично слал 3дс-коды в смс вместо пушей, причём в вайбере он отключён (точнее пропал сам).
dr_morgenstern
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:27
Кишмиш є
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chipmunk
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:13
chipmunk написав:
Кишмиш є
Аналогично.
rollo
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:23
По одной учётке после выплаты кышмыша прилетело такое предложение.
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Кому то ещё такие предложения поступали?
Интересно, как выбирают участников.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:41
Фантом
Мне пришло предложение взять 300 000 грн на ремонт
Amid
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