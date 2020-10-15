RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1157115811591160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:19

AVF какие новые вопросы, никогда не задавали тут и вот опять :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:50

  cohan написав:вместо пушей стал слать 3DS на вайбер, кто знает как переключить на пуши?

Попробуйте перед выполнением операции зайти в додаток. У мужа такое бывает по временам. Если в момент операции он в додатке - приходят пуши, если нет - то 3DS приходят в вайбер.
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1152
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:10

  AVF написав:Добрый день. Хочу здесь открыть NewCard. Тарифы прочитал, но хочу здесь уточнить:
1. 5% грязными или чистыми?
2. Пакет реально бесплатный или есть скрытые условия: страховка, смски, обороты, остатки?
3. р2р входящий и исходящий - платный или бесплатный?
4. Можно удалённо открыть и получить карту у курьера или нужно идти в отделение?


1. чистыми.
2. СМС STAR Inform+ - нужно отключить (15 грн/месяц). Всё остальное - шарово.
3. Входящий - без комисса, исходящий - кажись, 0,5% (если не путаю, сам вообще не пользовался ни разу).
4. Сегодня открывал через отделение (онлайн не работает, даже если подадите заранее анкету). Доставки также нету. Заняло - 30 минут на человека (хотя изначально говорили, до одного часа).
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2418
З нами з: 19.02.09
Подякував: 60 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:36

  cohan написав:вместо пушей стал слать 3DS на вайбер, кто знает как переключить на пуши?

Забаньте Укрисб в вайбере или останвите вайбер на смарте.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1975
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ukrprom2014 написав:
  cohan написав:вместо пушей стал слать 3DS на вайбер, кто знает как переключить на пуши?

Забаньте Укрисб в вайбере или останвите вайбер на смарте.
Как минимум, это не всегда работает - сегодня днём укрсиб отлично слал 3дс-коды в смс вместо пушей, причём в вайбере он отключён (точнее пропал сам).
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 117
З нами з: 22.06.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кишмиш є
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8525
З нами з: 15.04.09
Подякував: 497 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:13

  chipmunk написав:Кишмиш є

Аналогично.
rollo
 
Повідомлень: 990
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

По одной учётке после выплаты кышмыша прилетело такое предложение.
Шоппінг-вихідні з UKRSIBBANK! Отримайте гарантовані 200 грн за 20 і більше оплат карткою UKRSIBBANK з 17 по 18 жовтня. Деталі https://bit.ly/33Gjlya

Кому то ещё такие предложения поступали?
Интересно, как выбирают участников.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2220
З нами з: 18.05.16
Подякував: 318 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:41

Фантом

Мне пришло предложение взять 300 000 грн на ремонт :)
Amid
 
Повідомлень: 1407
З нами з: 12.06.08
Подякував: 169 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1157115811591160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonzo, MASolomko, vitaliy_berdinskikh, Vorlon, Кочевник і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Сбербанк (6578)
16.10.2020 10:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.