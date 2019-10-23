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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1158115911601161

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.
lel
 
Повідомлень: 2744
З нами з: 10.12.13
Подякував: 998 раз.
Подякували: 303 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:49

lel вот это красота :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2328
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:50

  lel написав:Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.


оцэ дило, следующий хит может кто сумеет: закрыть карту сразу после окончания срока бонусной, а бонусы получить на новую )


пришло https://main.ochevygoda.com.ua/sw_1/ вот такое, как думаете, классический способ через коммуналь будет работать, или нужны только магазины? Судя по "заказ такси" надежда есть
cohan
 
Повідомлень: 350
З нами з: 27.09.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:02

  Фантом написав:По одной учётке после выплаты кышмыша прилетело такое предложение.
Шоппінг-вихідні з UKRSIBBANK! Отримайте гарантовані 200 грн за 20 і більше оплат карткою UKRSIBBANK з 17 по 18 жовтня. Деталі https://bit.ly/33Gjlya

Кому то ещё такие предложения поступали?
Интересно, как выбирают участников.

тоже по одной учётке пришло
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3019
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 387 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:04

  cohan написав:
  lel написав:Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.


оцэ дило, следующий хит может кто сумеет: закрыть карту сразу после окончания срока бонусной, а бонусы получить на новую )


пришло https://main.ochevygoda.com.ua/sw_1/ вот такое, как думаете, классический способ через коммуналь будет работать, или нужны только магазины? Судя по "заказ такси" надежда есть

По идее коммуналь подходит:
Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн за товари та/або послуги у торгово-сервісних підприємствах та/або в мережі Інтернет
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3019
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 387 раз.
 
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  #<1 ... 1158115911601161
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