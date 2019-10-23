Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:49
lel вот это красота
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:50
оцэ дило, следующий хит может кто сумеет: закрыть карту сразу после окончания срока бонусной, а бонусы получить на новую )
пришло
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:02
тоже по одной учётке пришло
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:04
По идее коммуналь подходит:
Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн за товари та/або послуги у торгово-сервісних підприємствах та/або в мережі Інтернет
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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