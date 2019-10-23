УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:19
Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.
lel
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:49
lel
вот это красота
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:50
lel написав:
Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.
оцэ дило, следующий хит может кто сумеет: закрыть карту сразу после окончания срока бонусной, а бонусы получить на новую )
пришло
https://main.ochevygoda.com.ua/sw_1/
вот такое, как думаете, классический способ через коммуналь будет работать, или нужны только магазины? Судя по "заказ такси" надежда есть
cohan
Повідомлень: 350
З нами з: 27.09.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 21 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:02
Фантом написав:
По одной учётке после выплаты кышмыша прилетело такое предложение.
Шоппінг-вихідні з UKRSIBBANK! Отримайте гарантовані 200 грн за 20 і більше оплат карткою UKRSIBBANK з 17 по 18 жовтня. Деталі
https://bit.ly/33Gjlya
Кому то ещё такие предложения поступали?
Интересно, как выбирают участников.
тоже по одной учётке пришло
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
Повідомлень: 3019
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 387 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:04
cohan написав: lel написав:
Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.
оцэ дило, следующий хит может кто сумеет: закрыть карту сразу после окончания срока бонусной, а бонусы получить на новую )
пришло
https://main.ochevygoda.com.ua/sw_1/
вот такое, как думаете, классический способ через коммуналь будет работать, или нужны только магазины? Судя по "заказ такси" надежда есть
По идее коммуналь подходит:
Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн за товари та/або послуги у торгово-сервісних підприємствах та/або в мережі Інтернет
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
Повідомлень: 3019
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 387 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:03
Фантом написав:
По одной учётке после выплаты кышмыша прилетело такое предложение.
Шоппінг-вихідні з UKRSIBBANK! Отримайте гарантовані 200 грн за 20 і більше оплат карткою UKRSIBBANK з 17 по 18 жовтня. Деталі
https://bit.ly/33Gjlya
Кому то ещё такие предложения поступали?
Интересно, как выбирают участников.
Меня выбрали!
rollo
Повідомлень: 994
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 97 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:07
lel написав:
Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.
Моя карта также открывалась 23.10.19! Только в этом месяце карта еще работает ого!
А вот в следующем месяце поступлю также.
rollo
Повідомлень: 994
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 97 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:08
К слову, в приложении Сильпо есть лимит на покупки этим приложением. Десять покупок в день по 10000 каждая.
rollo
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Подякував: 33 раз.
Подякували: 97 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:14
rollo
И что - кому-то может не хватить 100 тысяч?
Vorlon
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:19
Vorlon написав: rollo
И что - кому-то может не хватить 100 тысяч?
Дело не в 100000.
За период 17-18 октября 2020 (2 дня) нужно сделать минимум 20 оплат для получения гарантированных 200 грн.
Приложением Сильпо десять в день.
А еще нужно 60 оплат отработать для 500 грн.
rollo
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Подякував: 33 раз.
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