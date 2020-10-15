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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Оплата мобильного катит для "шоппинга выходного дня"?
Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:53
Коллеги а подскажите что там по новой акции очевыгоды за условия. Имеется в виду той где надо совершить 20 покупок завтра-послезавтра. А то получил приглашения по двум аккам, а урл-очевыгоды в "черном списке" мальдивских провайдеров (с пометкой спам) и загрузить страницу не дает. Если не сложно - скопипасьте кто нибудь в личку что там написано
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:01
rollo
То скоріше в самому банку є обмеження на кількість оплат в одному місці. В мене також спрацювало, але оплачував комуналку минулого місяця за декілька квартир.
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