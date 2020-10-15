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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1159116011611162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Оплата мобильного катит для "шоппинга выходного дня"?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3490
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:53

Коллеги а подскажите что там по новой акции очевыгоды за условия. Имеется в виду той где надо совершить 20 покупок завтра-послезавтра. А то получил приглашения по двум аккам, а урл-очевыгоды в "черном списке" мальдивских провайдеров (с пометкой спам) и загрузить страницу не дает. Если не сложно - скопипасьте кто нибудь в личку что там написано
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:01

rollo
То скоріше в самому банку є обмеження на кількість оплат в одному місці. В мене також спрацювало, але оплачував комуналку минулого місяця за декілька квартир.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

" отримання гарантованого кешбеку за виконання умов акції «Шопінг вихідні з UKRSIBBANK!" не впливає на можливість отримання подарунків за виконання умов інших кампанії."

Означает ли это, что одна и та же транзакция учитывается в двух акциях, которые проходят в этот период?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3490
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ferlakur написав:Оплата мобильного катит для "шоппинга выходного дня"?
Катит все, кроме MCC: 6050, 6051, 7995, 9754, 6010, 6011 и операций в ukrsib online, на сумму от 0.01
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:06

  rollo написав:Меня выбрали! :o

  rollo написав:Моя карта также открывалась 23.10.19! Только в этом месяце карта еще работает ого! :D
А вот в следующем месяце поступлю также.

Тоже самое.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Технічні роботи в системах банку

Шановні клієнти! Інформуємо, що у зв'язку з оновленням систем банку, з 23:00 17.10.2020 до 07:00 18.10.2020 можливі перерви в роботі систем інтернет-банкінгу UKRSIB online та UKRSIB business. Системи також можуть працювати в обмеженому режимі (затримка в оновлені даних та проведені платежів).

Операції по картках та рахунках, створені у вказаний час в системах банку та при зверненні на інформаційну лінію банку, будуть оброблені після завершення технічних робіт.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407527/
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:19

  unknownurl написав:​Технічні роботи в системах банку

Шановні клієнти! Інформуємо, що у зв'язку з оновленням систем банку, з 23:00 17.10.2020 до 07:00 18.10.2020 можливі перерви в роботі систем інтернет-банкінгу UKRSIB online та UKRSIB business. Системи також можуть працювати в обмеженому режимі (затримка в оновлені даних та проведені платежів).

Операції по картках та рахунках, створені у вказаний час в системах банку та при зверненні на інформаційну лінію банку, будуть оброблені після завершення технічних робіт.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407527/

І це під час акції "Шоппінг вихідні з UKRSIBBANK"... :mrgreen:
Дякую що попередили.
Maksi2
 
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