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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Оплата мобильного катит для "шоппинга выходного дня"?
Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:53
Коллеги а подскажите что там по новой акции очевыгоды за условия. Имеется в виду той где надо совершить 20 покупок завтра-послезавтра. А то получил приглашения по двум аккам, а урл-очевыгоды в "черном списке" мальдивских провайдеров (с пометкой спам) и загрузить страницу не дает. Если не сложно - скопипасьте кто нибудь в личку что там написано
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:01
rollo
То скоріше в самому банку є обмеження на кількість оплат в одному місці. В мене також спрацювало, але оплачував комуналку минулого місяця за декілька квартир.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
" отримання гарантованого кешбеку за виконання умов акції «Шопінг вихідні з UKRSIBBANK!" не впливає на можливість отримання подарунків за виконання умов інших кампанії."
Означает ли это, что одна и та же транзакция учитывается в двух акциях, которые проходят в этот период?
Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:13
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Катит все, кроме MCC: 6050, 6051, 7995, 9754, 6010, 6011 и операций в ukrsib online, на сумму от 0.01
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:06
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:13
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Технічні роботи в системах банку
Шановні клієнти! Інформуємо, що у зв'язку з оновленням систем банку, з 23:00 17.10.2020 до 07:00 18.10.2020 можливі перерви в роботі систем інтернет-банкінгу UKRSIB online та UKRSIB business. Системи також можуть працювати в обмеженому режимі (затримка в оновлені даних та проведені платежів).
Операції по картках та рахунках, створені у вказаний час в системах банку та при зверненні на інформаційну лінію банку, будуть оброблені після завершення технічних робіт.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Джерело:
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:19
І це під час акції "Шоппінг вихідні з UKRSIBBANK"...
Дякую що попередили.
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