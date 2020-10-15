Коллеги а подскажите что там по новой акции очевыгоды за условия. Имеется в виду той где надо совершить 20 покупок завтра-послезавтра. А то получил приглашения по двум аккам, а урл-очевыгоды в "черном списке" мальдивских провайдеров (с пометкой спам) и загрузить страницу не дает. Если не сложно - скопипасьте кто нибудь в личку что там написано
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Шановні клієнти! Інформуємо, що у зв'язку з оновленням систем банку, з 23:00 17.10.2020 до 07:00 18.10.2020 можливі перерви в роботі систем інтернет-банкінгу UKRSIB online та UKRSIB business. Системи також можуть працювати в обмеженому режимі (затримка в оновлені даних та проведені платежів).
Операції по картках та рахунках, створені у вказаний час в системах банку та при зверненні на інформаційну лінію банку, будуть оброблені після завершення технічних робіт.
unknownurl написав:Технічні роботи в системах банку
Шановні клієнти! Інформуємо, що у зв'язку з оновленням систем банку, з 23:00 17.10.2020 до 07:00 18.10.2020 можливі перерви в роботі систем інтернет-банкінгу UKRSIB online та UKRSIB business. Системи також можуть працювати в обмеженому режимі (затримка в оновлені даних та проведені платежів).
Операції по картках та рахунках, створені у вказаний час в системах банку та при зверненні на інформаційну лінію банку, будуть оброблені після завершення технічних робіт.
Flamingo написав:Коллеги а подскажите что там по новой акции очевыгоды за условия. Имеется в виду той где надо совершить 20 покупок завтра-послезавтра. А то получил приглашения по двум аккам, а урл-очевыгоды в "черном списке" мальдивских провайдеров (с пометкой спам) и загрузить страницу не дает. Если не сложно - скопипасьте кто нибудь в личку что там написано