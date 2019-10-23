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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1161116211631164>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:41

  lel написав:Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.


lel прилетела смс о подключении КБ ?
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

STIGA написав:
  lel написав:Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.


lel прилетела смс о подключении КБ ?
Нет. Жду в понедельник. Буду звонить если не придет.
Пересмотрел старые-,приходили на следующий рабочий день.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:58

  Sirchyk написав:rollo
То скоріше в самому банку є обмеження на кількість оплат в одному місці. В мене також спрацювало, але оплачував комуналку минулого місяця за декілька квартир.

Нет. Именно приложение Сильпо ограничивает десятью покупками в день. Звонил специально по этому вопросу на горячуюю Сильпо.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:00

  V2 написав:
  rollo написав:За период 17-18 октября 2020 (2 дня) нужно сделать минимум 20 оплат для получения гарантированных 200 грн.

А еще нужно 60 оплат отработать для 500 грн.


20+60 чи достатньо 60?

Тре 20+60=80.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:Тре 20+60=80

Откуда информация?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:06

  ingtrans написав:
  rollo написав:Тре 20+60=80

Откуда информация?

Из головы. :)
Акции разные, значит по каждой акции свое количество оплат.
И лучше перестраховаться. :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:Акции разные, значит по каждой акции свое количество оплат.

ага, в комментах на оплату нуна написать де/када для какой акции оплата :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:21

  clientage написав:
  rollo написав:Акции разные, значит по каждой акции свое количество оплат.

ага, в комментах на оплату нуна написать де/када для какой акции оплата :mrgreen:

Не, не нуна. Но за сегодня - завтра нужно сделать 20 оплат. :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:26

  rollo написав:Но за сегодня - завтра нужно сделать 20 оплат. :D


Я уже сделал :D а то у них там технические работы запланированы, надо поторопиться.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:28

  Maksi2 написав:
  rollo написав:Меня выбрали! :o

  rollo написав:Моя карта также открывалась 23.10.19! Только в этом месяце карта еще работает ого! :D
А вот в следующем месяце поступлю также.

Тоже самое.

Может дембельский аккорд?
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