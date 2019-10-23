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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:41
lel
lel написав:
Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.
прилетела смс о подключении КБ ?
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STIGA
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Додано: Суб 17 жов, 2020 11:52
STIGA написав:
lel
lel написав:
Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.
прилетела смс о подключении КБ ?
Нет. Жду в понедельник. Буду звонить если не придет.
Пересмотрел старые-,приходили на следующий рабочий день.
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lel
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Додано: Суб 17 жов, 2020 11:58
Sirchyk написав:rollo
То скоріше в самому банку є обмеження на кількість оплат в одному місці. В мене також спрацювало, але оплачував комуналку минулого місяця за декілька квартир.
Нет. Именно приложение Сильпо ограничивает десятью покупками в день. Звонил специально по этому вопросу на горячуюю Сильпо.
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rollo
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Додано: Суб 17 жов, 2020 12:00
V2 написав: rollo написав:
За период 17-18 октября 2020 (2 дня) нужно сделать минимум 20 оплат для получения гарантированных 200 грн.
А еще нужно 60 оплат отработать для 500 грн.
20+60 чи достатньо 60?
Тре 20+60=80.
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rollo
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Додано: Суб 17 жов, 2020 12:01
rollo написав:
Тре 20+60=80
Откуда информация?
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ingtrans
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Додано: Суб 17 жов, 2020 12:06
ingtrans написав: rollo написав:
Тре 20+60=80
Откуда информация?
Из головы.
Акции разные, значит по каждой акции свое количество оплат.
И лучше перестраховаться.
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rollo
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Додано: Суб 17 жов, 2020 12:16
rollo написав:
Акции разные, значит по каждой акции свое количество оплат.
ага, в комментах на оплату нуна написать де/када для какой акции оплата
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 17 жов, 2020 12:26
rollo написав:
Но за сегодня - завтра нужно сделать 20 оплат.
Я уже сделал
а то у них там технические работы запланированы, надо поторопиться.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 12:28
Maksi2 написав: rollo написав:
Меня выбрали!
rollo написав:
Моя карта также открывалась 23.10.19! Только в этом месяце карта еще работает ого!
А вот в следующем месяце поступлю также.
Тоже самое.
Может дембельский аккорд?
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rollo
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