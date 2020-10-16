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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 12:57
Теж прийшло запрошення на 200 грн. шопінг вихідні на НьюКард, а от по зарплатній платиновій дуля з мамком, ото лише Нова Пошта 250 грн.
Як юзер безкоштовної карти, хвала Укрсибу.
Як власник зарплатної платинової і взагалі, то не розумію, як вони з такою стратегією, (чи її відсутністю?!) планують заробляти гроші?
Годних грошових продуктів у них нема, бухгалтерія плюється на їх укрсиббізнес і хоче міняти банк (постійно воно не працює). Дограються, що лишаться в дупі з безкоштовними картами
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:41
Акція діє з 1 жовтня по 31 жовтня 2020 року включно у всіх магазинах "Фора".
Додайте у мобільний додаток Фора картку Mastercard, платіть карткою Mastercard за допомогою мобільного додатку та накопичуйте у 5 разів більше балів. Деталі на mastercard.ua та fora.ua.
Действует с 1 по 31 октября
http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:08
Не могу расплатиться на Розетке (продавец Розетка). На Розетке пишет: "Оплата не успешна. Превышен лимит суммы", а приложение выдаёт: "Відмова в блокуванні коштів". Лимиты все стоят как положено. Думал, может из-за отключенного 3D Secure, включил - не пускает. До этого сегодня купил 20 морковок в АТБ. Технические работы начались раньше времени? У кого ещё есть проблемы?
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:11
Striker написав:
Не могу расплатиться на Розетке (продавец Розетка). На Розетке пишет: "Оплата не успешна. Превышен лимит суммы", а приложение выдаёт: "Відмова в блокуванні коштів". Лимиты все стоят как положено. Думал, может из-за отключенного 3D Secure, включил - не пускает. До этого сегодня купил 20 морковок в АТБ. Технические работы начались раньше времени? У кого ещё есть проблемы?
В укрсибе по умолчанию стоит лимит в 20 оплат в сутки. По крайней мере через интернет. Лимит подымаемый через горячку. Вы свои морковки в атб как брали? Через наземный пос?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:13
Striker написав:
До этого сегодня купил 20 морковок в АТБ
Для сибаса - число 20 - кармическое.
Надо звонить в калл и просить увеличить ежедневный лимит количества оплат с 20 до 30
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mustbe
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:14
Flamingo написав:
В укрсибе по умолчанию стоит лимит в 20 оплат в сутки. По крайней мере через интернет. Лимит подымаемый через горячку. Вы свои морковки в атб как брали?
Поштучно) Написал в ЛС.
upd: увеличил лимит с 20 до 30 операций на постоянку, оплата прошла. Спасибо.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
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Striker
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:26
вроде да но уточню, комуналка через портмоне считается ж покупкой?
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vanok
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:27
А чо вы с этими морковками возитесь? Не проще, сидя на диване, пополнять мобильный по 1 грн например?
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Ferlakur
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