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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1161116211631164

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:57

Теж прийшло запрошення на 200 грн. шопінг вихідні на НьюКард, а от по зарплатній платиновій дуля з мамком, ото лише Нова Пошта 250 грн.
Як юзер безкоштовної карти, хвала Укрсибу.
Як власник зарплатної платинової і взагалі, то не розумію, як вони з такою стратегією, (чи її відсутністю?!) планують заробляти гроші?
Годних грошових продуктів у них нема, бухгалтерія плюється на їх укрсиббізнес і хоче міняти банк (постійно воно не працює). Дограються, що лишаться в дупі з безкоштовними картами :mrgreen:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 13:41

Акція діє з 1 жовтня по 31 жовтня 2020 року включно у всіх магазинах "Фора".



Додайте у мобільний додаток Фора картку Mastercard, платіть карткою Mastercard за допомогою мобільного додатку та накопичуйте у 5 разів більше балів. Деталі на mastercard.ua та fora.ua.
Действует с 1 по 31 октября
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Spring
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:08

Не могу расплатиться на Розетке (продавец Розетка). На Розетке пишет: "Оплата не успешна. Превышен лимит суммы", а приложение выдаёт: "Відмова в блокуванні коштів". Лимиты все стоят как положено. Думал, может из-за отключенного 3D Secure, включил - не пускает. До этого сегодня купил 20 морковок в АТБ. Технические работы начались раньше времени? У кого ещё есть проблемы?
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:11

  Striker написав:Не могу расплатиться на Розетке (продавец Розетка). На Розетке пишет: "Оплата не успешна. Превышен лимит суммы", а приложение выдаёт: "Відмова в блокуванні коштів". Лимиты все стоят как положено. Думал, может из-за отключенного 3D Secure, включил - не пускает. До этого сегодня купил 20 морковок в АТБ. Технические работы начались раньше времени? У кого ещё есть проблемы?

В укрсибе по умолчанию стоит лимит в 20 оплат в сутки. По крайней мере через интернет. Лимит подымаемый через горячку. Вы свои морковки в атб как брали? Через наземный пос?
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:13

  Striker написав:До этого сегодня купил 20 морковок в АТБ

Для сибаса - число 20 - кармическое.
Надо звонить в калл и просить увеличить ежедневный лимит количества оплат с 20 до 30
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:14

  Flamingo написав:В укрсибе по умолчанию стоит лимит в 20 оплат в сутки. По крайней мере через интернет. Лимит подымаемый через горячку. Вы свои морковки в атб как брали?

Поштучно) Написал в ЛС.

upd: увеличил лимит с 20 до 30 операций на постоянку, оплата прошла. Спасибо.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

вроде да но уточню, комуналка через портмоне считается ж покупкой?
vanok
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:27

А чо вы с этими морковками возитесь? Не проще, сидя на диване, пополнять мобильный по 1 грн например?
Ferlakur
 
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