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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1163116411651166>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:55

  Striker написав:Все так и делают, как Вы написали

Конечно. Потому и удивился морковкам из АТБ
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:00

  mustbe написав:Конечно. Потому и удивился морковкам из АТБ

А яйца clientage Вас значит ни разу не смущают. :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:11

  Striker написав:А яйца clientage Вас значит ни разу не смущают. :lol:

Не, не смущают. clientage - то отдельный разговор.
Не удивлюсь, если он реально поштучно покупает те бело-коричневые эллипсоиды. )
Принципы, мать их. Не понимаю, не поддерживаю, но уважаю.

Да и вообще - стараюсь о яйцах clientage совсем не думать.
Гоню от себя эти греховные мысли )))
Востаннє редагувалось mustbe в Суб 17 жов, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:20

  mustbe написав:
  Striker написав:А яйца clientage Вас значит ни разу не смущают. :lol:

Не, не смущают. clientage - то отдельный разговор.
Не удивлюсь, если он реально поштучно покупает те бело-коричневые эллипсоиды. )
Принципы, мать их. Не понимаю, не поддерживаю, но уважаю

Да-да, я еще перед покупкой проверяю в какую сторону яйцо лучше крутися, потом упаковываю его в отд-й кулёчек
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:24

  clientage написав:я еще перед покупкой проверяю в какую сторону яйцо лучше крутися

А на что это влияет ? Или "правые" яйца вкуснее "левых" ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:35

  mustbe написав:
  clientage написав:я еще перед покупкой проверяю в какую сторону яйцо лучше крутися

А на что это влияет ? Или "правые" яйца вкуснее "левых" ?

правые по четным, а левые в др. дн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:37

  clientage написав:правые по четным, а левые в др. дн

Логично. Как я сам не догадался до такого простого решения ??? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Возможно странный вопрос, но просто никогда раньше не пользовался: Если на телефоне есть и Гугл Пей, и приложение Сильпо, как сделать так, чтобы оплата прошла именно из приложения Сильпо?
AVF
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  AVF написав:как сделать так, чтобы оплата прошла именно из приложения Сильпо?

Так приложение Сильпо вообще не по NFC.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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