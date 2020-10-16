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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 14:55
Striker написав:
Все так и делают, как Вы написали
Конечно. Потому и удивился морковкам из АТБ
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mustbe
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Додано: Суб 17 жов, 2020 15:05
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Додано: Суб 17 жов, 2020 15:11
Striker написав:
А яйца clientage Вас значит ни разу не смущают.
Не, не смущают. clientage
- то отдельный разговор.
Не удивлюсь, если он реально поштучно покупает те бело-коричневые эллипсоиды. )
Принципы, мать их. Не понимаю, не поддерживаю, но уважаю.
Да и вообще - стараюсь о яйцах clientage совсем не думать.
Гоню от себя эти греховные мысли )))
Востаннє редагувалось mustbe
в Суб 17 жов, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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mustbe
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Додано: Суб 17 жов, 2020 15:20
mustbe написав: Striker написав:
А яйца clientage Вас значит ни разу не смущают.
Не, не смущают. clientage
- то отдельный разговор.
Не удивлюсь, если он реально поштучно покупает те бело-коричневые эллипсоиды. )
Принципы, мать их. Не понимаю, не поддерживаю, но уважаю
Да-да, я еще перед покупкой проверяю в какую сторону яйцо лучше крутися, потом упаковываю его в отд-й кулёчек
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 17 жов, 2020 15:24
clientage написав:
я еще перед покупкой проверяю в какую сторону яйцо лучше крутися
А на что это влияет ? Или "правые" яйца вкуснее "левых" ?
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mustbe
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Додано: Суб 17 жов, 2020 15:35
mustbe написав: clientage написав:
я еще перед покупкой проверяю в какую сторону яйцо лучше крутися
А на что это влияет ? Или "правые" яйца вкуснее "левых" ?
правые по четным, а левые в др. дн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 17 жов, 2020 15:37
clientage написав:
правые по четным, а левые в др. дн
Логично. Как я сам не догадался до такого простого решения ??? )
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mustbe
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Додано: Суб 17 жов, 2020 15:44
Возможно странный вопрос, но просто никогда раньше не пользовался: Если на телефоне есть и Гугл Пей, и приложение Сильпо, как сделать так, чтобы оплата прошла именно из приложения Сильпо?
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AVF
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Додано: Суб 17 жов, 2020 15:45
AVF написав:
как сделать так, чтобы оплата прошла именно из приложения Сильпо?
Так приложение Сильпо вообще не по NFC.
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ingtrans
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