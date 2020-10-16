Та вот, добиваю месяц, но сибас не хочет отпускать, долбит акциями, прийдется скрипя зубами закрывать карту в ноябре. Ну и открывать или сразу или через 45 дней, ибо может где-то и сидят адекватные менеджеры, но по статистике - не везде.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 15:48
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:44
в приложухе привязать карту и выбрать ее для оплаты. Потом по QR - коду платить на кассе. Следите, чтобы под кодом была нужная карта, раньше не влияло, но вдруг поправили?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:47
Как это не влияло?
Можно было выбрать разные карты, или просто оплату в терминале. И каждому варианту - свой QR
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Суб 17 жов, 2020 17:01
Да. Придется в следующем месяце заняться бюрократией.
Додано: Суб 17 жов, 2020 17:17
Давайте дождемся сообщения lel'a о том что новые ньюшки открытые после закрытия прежних таки получают смс о участии в программе. А то ведь вполне может оказаться, что переоткрытие ньюшек это в итоге дорога в никуда
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 17 жов, 2020 17:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не зміг втриматись по темі суботнього дня
Згадав один опис фільму, мабуть в цьому щось є:) Ржу
Спустя четверть века после окончания Третьей мировой войны, во время которой американским правительством был создан особый вид солдат в результате скрещивания людей со свиньями, новый вид - свинорылы - захватили весь мир. Теперь они разводят людей в качестве пищи. Но остался отряд повстанцев вместе с Робом Джастисом, который не теряет надежду уничтожить мутантов...
Пули справедливости (2019)
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