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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1163116411651166

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:48

  rollo написав:Может дембельский аккорд?

Та вот, добиваю месяц, но сибас не хочет отпускать, долбит акциями, прийдется скрипя зубами закрывать карту в ноябре. Ну и открывать или сразу или через 45 дней, ибо может где-то и сидят адекватные менеджеры, но по статистике - не везде. :)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:44

  AVF написав:Возможно странный вопрос, но просто никогда раньше не пользовался: Если на телефоне есть и Гугл Пей, и приложение Сильпо, как сделать так, чтобы оплата прошла именно из приложения Сильпо?

в приложухе привязать карту и выбрать ее для оплаты. Потом по QR - коду платить на кассе. Следите, чтобы под кодом была нужная карта, раньше не влияло, но вдруг поправили?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:47

  ol_zy написав:Следите, чтобы под кодом была нужная карта, раньше не влияло, но вдруг поправили?

Как это не влияло?
Можно было выбрать разные карты, или просто оплату в терминале. И каждому варианту - свой QR
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:01

  Maksi2 написав:
  rollo написав:Может дембельский аккорд?

Та вот, добиваю месяц, но сибас не хочет отпускать, долбит акциями, прийдется скрипя зубами закрывать карту в ноябре. Ну и открывать или сразу или через 45 дней, ибо может где-то и сидят адекватные менеджеры, но по статистике - не везде. :)

Да. Придется в следующем месяце заняться бюрократией. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:17

Давайте дождемся сообщения lel'a о том что новые ньюшки открытые после закрытия прежних таки получают смс о участии в программе. А то ведь вполне может оказаться, что переоткрытие ньюшек это в итоге дорога в никуда :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:чойто все?! Я с яйцами так и делаю и тоо из-за того, шо мне форумчане запретили эт делать с конфетами Коровка

Не зміг втриматись по темі суботнього дня :)
Згадав один опис фільму, мабуть в цьому щось є:) Ржу :)

Спустя четверть века после окончания Третьей мировой войны, во время которой американским правительством был создан особый вид солдат в результате скрещивания людей со свиньями, новый вид - свинорылы - захватили весь мир. Теперь они разводят людей в качестве пищи. Но остался отряд повстанцев вместе с Робом Джастисом, который не теряет надежду уничтожить мутантов...
Пули справедливости (2019)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:48

  Вкладчик1234 написав:
  ol_zy написав:Следите, чтобы под кодом была нужная карта, раньше не влияло, но вдруг поправили?

Как это не влияло?
Можно было выбрать разные карты, или просто оплату в терминале. И каждому варианту - свой QR

я выбирал (свайпал) qr-код с другой картой, а списывало только с той, которая была выбрана для оплат в настройках - может это у меня такой глюк был, может в первых версиях не доделали, но после того проверять не хочу.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Такс, а якщо зараз закрити карту і щот, і відкрити нову, останній кишмиш в листопаді зайде на нову, чи на недозакритий щот старої, якому ще жити 45 днів?
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  chipmunk написав:останній кишмиш в листопаді зайде на нову

А как ре может зайти на новую?
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ingtrans
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