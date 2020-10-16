Так весь же прикол в том, шо щот д.б. новым, т.е. другим
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:08
Так весь же прикол в том, шо щот д.б. новым, т.е. другим
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:17
Ребята! Я думаю прежде чем делать что либо, стоит дождаться результатов от lel. Если программу нью кб не подключат, то и разговаривать особо то не о чем. В таком случае стоит просто ждать и надеяться на продление программы для старых карт просто перестав временно ими пользоваться, предварительно проверив - будут ли поступать по ним акционные предложения и если да, то выполнив одно из самых незатратных из них - проверить наличие кб в следующем месяце, делов то. Всё хорошее когда то кончается (с)
Востаннє редагувалось Кассандра в Суб 17 жов, 2020 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я, кстати, затупил. Брал карту в десятых числах Октября и хотел сделать пару оплат, чтобы 16-го следующего месяца рассказать: начислило ли за них кешбек.
Прозевал
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Додано: Суб 17 жов, 2020 20:18
Так вам положен КБ 16 ноября! Или как?
Вам нуна щас пользоваться картой на всю катушку
... делайте хоть что-нибудь!
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