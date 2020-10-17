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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1164116511661167

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:08

  chipmunk написав:Ну може той щот присобачать для простоти

Так весь же прикол в том, шо щот д.б. новым, т.е. другим :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:17

Ребята! Я думаю прежде чем делать что либо, стоит дождаться результатов от lel. Если программу нью кб не подключат, то и разговаривать особо то не о чем. В таком случае стоит просто ждать и надеяться на продление программы для старых карт просто перестав временно ими пользоваться, предварительно проверив - будут ли поступать по ним акционные предложения и если да, то выполнив одно из самых незатратных из них - проверить наличие кб в следующем месяце, делов то. Всё хорошее когда то кончается (с)
Востаннє редагувалось Кассандра в Суб 17 жов, 2020 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я, кстати, затупил. Брал карту в десятых числах Октября и хотел сделать пару оплат, чтобы 16-го следующего месяца рассказать: начислило ли за них кешбек.

Прозевал :(
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:18

  Slx написав:Я, кстати, затупил. Брал карту в десятых числах Октября и хотел сделать пару оплат, чтобы 16-го следующего месяца рассказать: начислило ли за них кешбек.

Прозевал :(

Так вам положен КБ 16 ноября! Или как?
Вам нуна щас пользоваться картой на всю катушку
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:00

  mustbe написав:
  Striker написав:До этого сегодня купил 20 морковок в АТБ

Для сибаса - число 20 - кармическое.
Надо звонить в калл и просить увеличить ежедневный лимит количества оплат с 20 до 30


опа, кажись і я настрілявся сьогодні для вікендівськогої акції, спіймав
"відмову в оплаті, код 121"
мабуть це 20 пострілів :)

вніманіє вапрос
20 операцій на час 00 - 23:59 чи від першої олпати
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:20 операцій на час 00 - 23:59 чи від першої олпати

В условиях написано, что "транзакції, здійснені до 00:00 дати початку Акції або після 24:00" не учитываются.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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  greenozon написав:
вніманіє вапрос
20 операцій на час 00 - 23:59 чи від першої олпати


на час 00 - 23:59.
Ferlakur
 
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