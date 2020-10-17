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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:08
chipmunk написав:
Ну може той щот присобачать для простоти
Так весь же прикол в том, шо щот д.б. новым, т.е. другим
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 17 жов, 2020 19:17
Ребята! Я думаю прежде чем делать что либо, стоит дождаться результатов от lel
. Если программу нью кб не подключат, то и разговаривать особо то не о чем. В таком случае стоит просто ждать и надеяться на продление программы для старых карт просто перестав временно ими пользоваться, предварительно проверив - будут ли поступать по ним акционные предложения и если да, то выполнив одно из самых незатратных из них - проверить наличие кб в следующем месяце, делов то. Всё хорошее когда то кончается (с)
Востаннє редагувалось Кассандра
в Суб 17 жов, 2020 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 19:22
Я, кстати, затупил. Брал карту в десятых числах Октября и хотел сделать пару оплат, чтобы 16-го следующего месяца рассказать: начислило ли за них кешбек.
Прозевал
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Суб 17 жов, 2020 20:18
Slx написав:
Я, кстати, затупил. Брал карту в десятых числах Октября и хотел сделать пару оплат, чтобы 16-го следующего месяца рассказать: начислило ли за них кешбек.
Прозевал
Так вам положен КБ 16 ноября! Или как?
Вам нуна щас пользоваться картой на всю катушку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 17 жов, 2020 21:00
mustbe написав: Striker написав:
До этого сегодня купил 20 морковок в АТБ
Для сибаса - число 20 - кармическое.
Надо звонить в калл и просить увеличить ежедневный лимит количества оплат с 20 до 30
опа, кажись і я настрілявся сьогодні для вікендівськогої акції, спіймав
"відмову в оплаті, код 121"
мабуть це 20 пострілів
вніманіє вапрос
20 операцій на час 00 - 23:59 чи від першої олпати
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greenozon
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Додано: Суб 17 жов, 2020 21:10
greenozon написав:
20 операцій на час 00 - 23:59 чи від першої олпати
В условиях написано, что "транзакції, здійснені до 00:00 дати початку Акції або після 24:00" не учитываются.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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Додано: Суб 17 жов, 2020 21:28
greenozon написав:
вніманіє вапрос
20 операцій на час 00 - 23:59 чи від першої олпати
на час 00 - 23:59.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 00:29
clientage написав: Slx написав:
Я, кстати, затупил. Брал карту в десятых числах Октября и хотел сделать пару оплат, чтобы 16-го следующего месяца рассказать: начислило ли за них кешбек.
Прозевал
Так вам положен КБ 16 ноября! Или как?
Вам нуна щас пользоваться картой на всю катушку
Открывал, допустим,15 Октября.
Варианты:
- программа работает на покупки по 30 сентября;
- программа работает на покупки до 15 Октября.
Я верю в первое, но проверить уже никак не смогу наверняка
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: Нед 18 жов, 2020 08:55
Slx написав:
Открывал, допустим,15 Октября.
Варианты:
- программа работает на покупки по 30 сентября;
- программа работает на покупки до 15 Октября.
Я верю в первое, но проверить уже никак не смогу наверняка
Можно еще проверить работает ли программа до 31 октября.
А вдруг. )
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Додано: Нед 18 жов, 2020 09:21
Slx написав: clientage написав: Slx написав:
Я, кстати, затупил. Брал карту в десятых числах Октября и хотел сделать пару оплат, чтобы 16-го следующего месяца рассказать: начислило ли за них кешбек.
Прозевал
Так вам положен КБ 16 ноября! Или как?
Вам нуна щас пользоваться картой на всю катушку
Открывал, допустим,15 Октября.
Варианты:
- программа работает на покупки по 30 сентября;
- программа работает на покупки до 15 Октября.
Я верю в первое, но проверить уже никак не смогу наверняка
Сорри, пожалуй я тож соглашусь с 30 сентября
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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