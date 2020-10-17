а где видно когда карту выдали?
или память у всех абсолютная
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:22
Я вижу в бумажном договоре, который выдали при оформлении карты и по смс которые приходили с номера 729 при подключении карты к смс сервису и интернет банкингу.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:22
Когда то ли в декабре то ли январе приходила смс о продлении кэшбека до 12 месяцев была указана четко дата до какого числа в 2020 это все дело действует. Это число соответствовало дате открытия карты в 2019
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:33
У меня - не абсолютная.
Поэтому - просто позвонил в калл и спросил
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
24 февраля рассылали покращення о продлении кешбека.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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