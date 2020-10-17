RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1165116611671168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:15

а где видно когда карту выдали?
или память у всех абсолютная :)
v57
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 14.03.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:22

  v57 написав:а где видно когда карту выдали?
или память у всех абсолютная :)

Я вижу в бумажном договоре, который выдали при оформлении карты и по смс которые приходили с номера 729 при подключении карты к смс сервису и интернет банкингу.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3023
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:22

  v57 написав:а где видно когда карту выдали?
или память у всех абсолютная :)

Когда то ли в декабре то ли январе приходила смс о продлении кэшбека до 12 месяцев была указана четко дата до какого числа в 2020 это все дело действует. Это число соответствовало дате открытия карты в 2019
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4994
З нами з: 20.03.15
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:33

  v57 написав:а где видно когда карту выдали?
или память у всех абсолютная :)

У меня - не абсолютная.
Поэтому - просто позвонил в калл и спросил
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4820
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:54

гениально!
а я клаву топчу без резутьтата :)
v57
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 14.03.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Когда то ли в декабре то ли январе приходила смс о продлении кэшбека до 12 месяцев была указана четко дата до какого числа в 2020 это все дело действует.
24 февраля рассылали покращення о продлении кешбека.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2535
З нами з: 08.03.18
Подякував: 245 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1165116611671168
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, liliya_logical, Ratatui, STIGA, vitaliy1111, Фантом, Искатель і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18726)
18.10.2020 11:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron