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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:15
а где видно когда карту выдали?
или память у всех абсолютная
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v57
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:22
v57 написав:
а где видно когда карту выдали?
или память у всех абсолютная
Я вижу в бумажном договоре, который выдали при оформлении карты и по смс которые приходили с номера 729 при подключении карты к смс сервису и интернет банкингу.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:22
v57 написав:
а где видно когда карту выдали?
или память у всех абсолютная
Когда то ли в декабре то ли январе приходила смс о продлении кэшбека до 12 месяцев была указана четко дата до какого числа в 2020 это все дело действует. Это число соответствовало дате открытия карты в 2019
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:33
v57 написав:
а где видно когда карту выдали?
или память у всех абсолютная
У меня - не абсолютная.
Поэтому - просто позвонил в калл и спросил
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:54
гениально!
а я клаву топчу без резутьтата
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v57
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:25
Flamingo написав:
Когда то ли в декабре то ли январе приходила смс о продлении кэшбека до 12 месяцев была указана четко дата до какого числа в 2020 это все дело действует.
24 февраля рассылали покращення о продлении кешбека.
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MASolomko
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