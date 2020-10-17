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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:15
а где видно когда карту выдали?
или память у всех абсолютная
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v57
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:22
v57 написав:
а где видно когда карту выдали?
или память у всех абсолютная
Я вижу в бумажном договоре, который выдали при оформлении карты и по смс которые приходили с номера 729 при подключении карты к смс сервису и интернет банкингу.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:22
v57 написав:
а где видно когда карту выдали?
или память у всех абсолютная
Когда то ли в декабре то ли январе приходила смс о продлении кэшбека до 12 месяцев была указана четко дата до какого числа в 2020 это все дело действует. Это число соответствовало дате открытия карты в 2019
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:33
v57 написав:
а где видно когда карту выдали?
или память у всех абсолютная
У меня - не абсолютная.
Поэтому - просто позвонил в калл и спросил
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mustbe
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:54
гениально!
а я клаву топчу без резутьтата
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v57
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:25
Flamingo написав:
Когда то ли в декабре то ли январе приходила смс о продлении кэшбека до 12 месяцев была указана четко дата до какого числа в 2020 это все дело действует.
24 февраля рассылали покращення о продлении кешбека.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Нед 18 жов, 2020 15:42
Slx написав:
Открывал, допустим,15 Октября.
Варианты:
- программа работает на покупки по 30 сентября;
- программа работает на покупки до 15 Октября.
Я верю в первое, но проверить уже никак не смогу наверняка
Aps написав:
Можно еще проверить работает ли программа до 31 октября.
А вдруг. )
Тыц
clientage написав:
Сорри, пожалуй я тож соглашусь с 30 сентября
mustbe написав:
Поэтому - просто позвонил в калл и спросил
+1
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Maksi2
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Додано: Нед 18 жов, 2020 19:44
Maksi2 написав: Slx написав:
Открывал, допустим,15 Октября.
Варианты:
- программа работает на покупки по 30 сентября;
- программа работает на покупки до 15 Октября.
Я верю в первое, но проверить уже никак не смогу наверняка
Aps написав:
Можно еще проверить работает ли программа до 31 октября.
А вдруг. )
Тыц
clientage написав:
Сорри, пожалуй я тож соглашусь с 30 сентября
mustbe написав:
Поэтому - просто позвонил в калл и спросил
+1
Карта получена 23.10.19. В кале сказали, что карта подключена к программе кешбэк до 22 октября.
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rollo
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:30
rollo написав:
Карта получена 23.10.19. В кале сказали, что карта подключена к программе кешбэк до 22 октября.
Тоже так, сделал скрин ответа горячки. По срокам 365 дней. Последняя выплата будет 16 ноября, плюс выплаты по акциям отдельно, непрекращающиеся. Срок закрытия карты постоянно пытаются продлить. А лучше бы просто продлили сам кешбек, было бы и дешево и сердито.
Востаннє редагувалось Maksi2
в Нед 18 жов, 2020 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Maksi2
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:33
rollo написав:
Карта получена 23.10.19. В кале сказали, что карта подключена к программе кешбэк до 22 октября.
А шо значит "подключена к программе кешбэк"?
Т.е. я могу, например, рубить КБ с 1 по 22 октября, и 16 ноября получить все, шо нарубил за это время?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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