|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 жов, 2020 21:03
clientage написав: rollo написав:
Карта получена 23.10.19. В кале сказали, что карта подключена к программе кешбэк до 22 октября.
А шо значит "подключена к программе кешбэк"?
Т.е. я могу, например, рубить КБ с 1 по 22 октября, и 16 ноября получить все, шо нарубил за это время?
Да. И все плюшки за 60 и 20 оплат.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 жов, 2020 21:13
rollo написав: clientage написав: rollo написав:
Карта получена 23.10.19. В кале сказали, что карта подключена к программе кешбэк до 22 октября.
А шо значит "подключена к программе кешбэк"?
Т.е. я могу, например, рубить КБ с 1 по 22 октября, и 16 ноября получить все, шо нарубил за это время?
Да. И все плюшки за 60 и 20 оплат.
Т.е. таки 13я з/п существует
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32638
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2599 раз.
- Подякували: 3822 раз.
-
- Профіль
-
2
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 жов, 2020 22:18
clientage написав:
Т.е. таки 13я з/п существует
Да.
Ведь фактически - программа действует 13 месяцев: 11 полных и 2 полу-месяца (первый и последний).
Поэтому желательно новую карту делать с середине месяца, сразу после последней зарплаты
ЗЫ. У Vorlon'а - разрыв шаблона )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4822
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 жов, 2020 22:23
mustbe
, даас, любители 1х чисел могут пролететь
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32638
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2599 раз.
- Подякували: 3822 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 18 жов, 2020 22:31
Впрочем, 13 зарплат - справедливо только для первой и последней карты.
Если программа будет действовать 10 лет, то зарплат будет не 130, а всего 122 )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4822
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|