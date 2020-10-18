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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1166116711681169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:03

  clientage написав:
  rollo написав:Карта получена 23.10.19. В кале сказали, что карта подключена к программе кешбэк до 22 октября.

А шо значит "подключена к программе кешбэк"?
Т.е. я могу, например, рубить КБ с 1 по 22 октября, и 16 ноября получить все, шо нарубил за это время?

Да. И все плюшки за 60 и 20 оплат.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:13

  rollo написав:
  clientage написав:
  rollo написав:Карта получена 23.10.19. В кале сказали, что карта подключена к программе кешбэк до 22 октября.

А шо значит "подключена к программе кешбэк"?
Т.е. я могу, например, рубить КБ с 1 по 22 октября, и 16 ноября получить все, шо нарубил за это время?

Да. И все плюшки за 60 и 20 оплат.

Т.е. таки 13я з/п существует :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:22

  clientage написав:Т.е. таки 13я з/п существует :)

Таки да! :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:18

  clientage написав:Т.е. таки 13я з/п существует :)

Да.
Ведь фактически - программа действует 13 месяцев: 11 полных и 2 полу-месяца (первый и последний).
Поэтому желательно новую карту делать с середине месяца, сразу после последней зарплаты

ЗЫ. У Vorlon'а - разрыв шаблона )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:23

mustbe, даас, любители 1х чисел могут пролететь :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:31

Впрочем, 13 зарплат - справедливо только для первой и последней карты.
Если программа будет действовать 10 лет, то зарплат будет не 130, а всего 122 )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 23:30

эт ужасно :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 23:33

Ото буде смороду, коли виявиться, що виплата все ж таки проходить згідно з правилами, а не фантазіями мамусиних банкірів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 23:37

Впрочем, 13 зарплат - справедливо только для первой и последней карты.
Если программа будет действовать 10 лет, то зарплат будет не 130, а всего 122 )

Не, был неправ.
Таки за 10 лет можно получить 130 зарплат.
Если, конечно, попадать на толковую куру, которая правильно закроет-откроет карту, и не заставит ждать 45 дней
mustbe
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