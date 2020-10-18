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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1167116811691170

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:00

Ну да - обычно всегда около 5 утра смс была как штык :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:08

Процесс пошел - банк прислал ключ-код по сентябрьской акции за 60 платежей.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:25

  Anadonta написав:Процесс пошел - банк прислал ключ-код по сентябрьской акции за 60 платежей.

Мне тоже прислали, за 30. Через какое время после его активации должны денежку прислать?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:27

Anadonta
А куди він приходить? СМС, Viber, додаток?
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

прислали ключ только на один из двух акков, переживаю

  Sirchyk написав:Anadonta
А куди він приходить? СМС, Viber, додаток?


куда захотят туда и присылают.
Востаннє редагувалось Hack-Stock в Пон 19 жов, 2020 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:27

  Sirchyk написав:Anadonta
А куди він приходить? СМС, Viber, додаток?

Мені в додаток, сину в додаток і у вайбер.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 19 жов, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:29

  Ferlakur написав:
  Anadonta написав:Процесс пошел - банк прислал ключ-код по сентябрьской акции за 60 платежей.

Мне тоже прислали, за 30. Через какое время после его активации должны денежку прислать?

Обычно в течение 3-5 дней заходит.
Зы. А у меня местный провайдер все так же банит очевыгоду за спам. :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4998
З нами з: 20.03.15
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:39

Flamingo

Срочно все бросайте и возвращайтесь в родные края! :D
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

тоже пришло, за 60 транзакций... рука лицо :D
Maksi2
 
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