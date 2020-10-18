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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 10:00
Ну да - обычно всегда около 5 утра смс была как штык
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:08
Процесс пошел - банк прислал ключ-код по сентябрьской акции за 60 платежей.
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Anadonta
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:25
Anadonta написав:
Процесс пошел - банк прислал ключ-код по сентябрьской акции за 60 платежей.
Мне тоже прислали, за 30. Через какое время после его активации должны денежку прислать?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:27
Anadonta
А куди він приходить? СМС, Viber, додаток?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:27
прислали ключ только на один из двух акков, переживаю
Sirchyk написав:Anadonta
А куди він приходить? СМС, Viber, додаток?
куда захотят туда и присылают.
Востаннє редагувалось Hack-Stock
в Пон 19 жов, 2020 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:27
Sirchyk написав:Anadonta
А куди він приходить? СМС, Viber, додаток?
Мені в додаток, сину в додаток і у вайбер.
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Пон 19 жов, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:29
Ferlakur написав: Anadonta написав:
Процесс пошел - банк прислал ключ-код по сентябрьской акции за 60 платежей.
Мне тоже прислали, за 30. Через какое время после его активации должны денежку прислать?
Обычно в течение 3-5 дней заходит.
Зы. А у меня местный провайдер все так же банит очевыгоду за спам.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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1
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- Повідомлень: 4998
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:39
Flamingo
Срочно все бросайте и возвращайтесь в родные края!
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:44
тоже пришло, за 60 транзакций... рука лицо
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