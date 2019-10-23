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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1169117011711172>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:54

  Flamingo написав:Зы. А у меня местный провайдер все так же банит очевыгоду за спам. :(
А впн для кого создан? :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:02

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Обычно в течение 3-5 дней заходит.
В сообщении написали, что обмен до 23.10.2020 23:00.

ps Получил PUSHем в приложении, до этого по предыдущим акциям получал и в SMS.

Это ввести ключ-код нужно до 23.10.2020 на сайте очевыгоды. Деньги после этого зачисляли обычно в течение 14 дней.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:36

  velvet написав:Это ввести ключ-код нужно до 23.10.2020 на сайте очевыгоды. Деньги после этого зачисляли обычно в течение 14 дней.

Сумма чистыми заходит? Или вычтут налог из этих 200 грн?
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:39

  Anadonta написав:Процесс пошел - банк прислал ключ-код по сентябрьской акции за 60 платежей.

Хороший курс обмена 60коп. на 500 грн.:))
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:43

  ramzes4 написав:
  velvet написав:Это ввести ключ-код нужно до 23.10.2020 на сайте очевыгоды. Деньги после этого зачисляли обычно в течение 14 дней.

Сумма чистыми заходит? Или вычтут налог из этих 200 грн?
обижаете.. это ж укрсиб :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:44

  ukrprom2014 написав:
  Anadonta написав:Процесс пошел - банк прислал ключ-код по сентябрьской акции за 60 платежей.

Хороший курс обмена 60коп. на 500 грн.:))

Скорее даже 500 грн за бесплатно, потому что те 60 коп ведь зря не пропали, за них получили товар/услуги (+кешбэк) и еще сверху 500 грн.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:52

  ukrprom2014 написав:60коп. на 500 грн.:))

А где тратили, чтоб с карты по копейке списывало, коммуналка? :)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:34

  ramzes4 написав:
  velvet написав:Это ввести ключ-код нужно до 23.10.2020 на сайте очевыгоды. Деньги после этого зачисляли обычно в течение 14 дней.

Сумма чистыми заходит? Или вычтут налог из этих 200 грн?

Укрсиб всё платит чистыми
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:42

  STIGA написав:
  lel написав:Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.


lel прилетела смс о подключении КБ ?

Удавил горячку. Сообщение о ПОДКЛЮЧЕНИИ к программе кэшбэка было отправлено пушем в приложение еще 17.10.20 в 5-29. С трудом, но тоже нашел. Четыре карты- путаюсь в приложениях. :oops:
Так, что все реально за один день сделать. :D
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:50

lel поздравляю :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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