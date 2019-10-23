|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2334
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:02
MASolomko написав: Flamingo написав:
Обычно в течение 3-5 дней заходит.
В сообщении написали, что обмен до 23.10.2020 23:00.
ps Получил PUSHем в приложении, до этого по предыдущим акциям получал и в SMS.
Это ввести ключ-код нужно до 23.10.2020 на сайте очевыгоды. Деньги после этого зачисляли обычно в течение 14 дней.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3025
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:36
velvet написав:
Это ввести ключ-код нужно до 23.10.2020 на сайте очевыгоды. Деньги после этого зачисляли обычно в течение 14 дней.
Сумма чистыми заходит? Или вычтут налог из этих 200 грн?
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 589
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1586 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:39
Anadonta написав:
Процесс пошел - банк прислал ключ-код по сентябрьской акции за 60 платежей.
Хороший курс обмена 60коп. на 500 грн.
)
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1990
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:43
ramzes4 написав: velvet написав:
Это ввести ключ-код нужно до 23.10.2020 на сайте очевыгоды. Деньги после этого зачисляли обычно в течение 14 дней.
Сумма чистыми заходит? Или вычтут налог из этих 200 грн?
обижаете.. это ж укрсиб
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2334
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:44
ukrprom2014 написав: Anadonta написав:
Процесс пошел - банк прислал ключ-код по сентябрьской акции за 60 платежей.
Хороший курс обмена 60коп. на 500 грн.
)
Скорее даже 500 грн за бесплатно, потому что те 60 коп ведь зря не пропали, за них получили товар/услуги (+кешбэк) и еще сверху 500 грн.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1661
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:52
ukrprom2014 написав:
60коп. на 500 грн.
)
А где тратили, чтоб с карты по копейке списывало, коммуналка?
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 718
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 12:34
ramzes4 написав: velvet написав:
Это ввести ключ-код нужно до 23.10.2020 на сайте очевыгоды. Деньги после этого зачисляли обычно в течение 14 дней.
Сумма чистыми заходит? Или вычтут налог из этих 200 грн?
Укрсиб всё платит чистыми
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3025
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 12:42
STIGA написав:
lel
lel написав:
Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.
прилетела смс о подключении КБ ?
Удавил горячку. Сообщение о ПОДКЛЮЧЕНИИ к программе кэшбэка было отправлено пушем в приложение еще 17.10.20 в 5-29. С трудом, но тоже нашел. Четыре карты- путаюсь в приложениях.
Так, что все реально за один день сделать.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2749
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 998 раз.
- Подякували: 308 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 12:50
lel
поздравляю
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2334
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|