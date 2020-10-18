Срочно все бросайте и возвращайтесь в родные края!
Это не мой метод . Уж шибко красивый пейзаж предо мну. И вода теплая, и рыбы красивые. И о ковиде а также о рекламе всяких полит партий можно забыть .
omb написав: А впн для кого создан?
Думаете я не пробовал. Тут такой бан, что хрен обойдешь. При попытке испрльзовать впн все просто виснет на фиг. В общем спасибо товарищу в неньке - помог проблему решить так что оба акка теперь с кишмишем
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Обычно в течение 3-5 дней заходит.
В сообщении написали, что обмен до 23.10.2020 23:00.
ps Получил PUSHем в приложении, до этого по предыдущим акциям получал и в SMS.
Это ввести ключ-код нужно до 23.10.2020 на сайте очевыгоды. Деньги после этого зачисляли обычно в течение 14 дней.
Коллеги, а мені надіслали обривок СМС:
"Кешбек від UKRSIBBANK! Ключ-код на 200 грн - ... підтв"
Без дати та лінки. Дати у всіх 23-го? А лінки в кого які, різні чи однакові? Куди мені той ключ тепер пхати?..
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):