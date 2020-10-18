RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1169117011711172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:16

  Anadonta написав:Flamingo

Срочно все бросайте и возвращайтесь в родные края! :D

Это не мой метод ;). Уж шибко красивый пейзаж предо мну. И вода теплая, и рыбы красивые. И о ковиде а также о рекламе всяких полит партий можно забыть :).
  omb написав: А впн для кого создан? :)

Думаете я не пробовал. Тут такой бан, что хрен обойдешь. При попытке испрльзовать впн все просто виснет на фиг. В общем спасибо товарищу в неньке - помог проблему решить так что оба акка теперь с кишмишем ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5002
З нами з: 20.03.15
Подякував: 89 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:16

  velvet написав:
  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Обычно в течение 3-5 дней заходит.
В сообщении написали, что обмен до 23.10.2020 23:00.

ps Получил PUSHем в приложении, до этого по предыдущим акциям получал и в SMS.

Это ввести ключ-код нужно до 23.10.2020 на сайте очевыгоды. Деньги после этого зачисляли обычно в течение 14 дней.

Коллеги, а мені надіслали обривок СМС:

"Кешбек від UKRSIBBANK! Ключ-код на 200 грн - ... підтв"

Без дати та лінки. Дати у всіх 23-го? А лінки в кого які, різні чи однакові? Куди мені той ключ тепер пхати?..
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2569
З нами з: 10.12.07
Подякував: 141 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  kreuz написав:Коллеги, а мені надіслали обривок СМС:

"Кешбек від UKRSIBBANK! Ключ-код на 200 грн - ... підтв"

В повідомленнях додатку має бути
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8528
З нами з: 15.04.09
Подякував: 497 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:25

  kreuz написав:Коллеги, а мені надіслали обривок СМС:

"Кешбек від UKRSIBBANK! Ключ-код на 200 грн - ... підтв"

Без дати та лінки. Дати у всіх 23-го? А лінки в кого які, різні чи однакові? Куди мені той ключ тепер пхати?..

Линк у всех одинаковый https://cashback.ochevygoda.com.ua/standart/
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2227
З нами з: 18.05.16
Подякував: 319 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:06

del
Востаннє редагувалось komp в Пон 19 жов, 2020 16:17, всього редагувалось 1 раз.
komp
1
 
Повідомлень: 8285
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2325 раз.
Подякували: 3381 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:28

  klug написав:Ото буде смороду, коли виявиться, що виплата все ж таки проходить згідно з правилами, а не фантазіями мамусиних банкірів.

Скорее всего это у папиных банкиров будет разрыв...
rollo
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А чего скрывать что оплата в Сильпо приложением - это интернет оплата?
В приложении это не скрывают и пишут, что перед оплатой нужно проверить интернет лимит.
unknownurl
 
Повідомлень: 199
З нами з: 01.10.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:44

unknownurl А кто скрывает? 1000 раз об этом писалось
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2334
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ви б ще УкрСибу про це написали! ;)
Береженого Бог береже!
V2
4
 
Повідомлень: 6832
З нами з: 03.07.09
Подякував: 251 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1169117011711172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, ingtrans, killer bees, rollo, V2, Vorlon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.