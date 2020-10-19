буде топати на картку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 21:54
цікаво як довго цей ключ-код замовлений
буде топати на картку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 19 жов, 2020 21:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Пон 19 жов, 2020 22:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Отказали в ключе за 30 операций...(хотя смс получил на 30 операций). Написали типа в правилах по ссылке речь шла о 60 операциях. И типа не было активных операций в приложении. Хотя все время тяну деньги в их приложении с карт других банков
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