RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1170117111721173

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:54

цікаво як довго цей ключ-код замовлений http://prntscr.com/v2jye1
буде топати на картку :roll:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9837
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:цікаво як довго цей ключ-код замовлений http://prntscr.com/v2jye1
буде топати на картку

  velvet написав:Это ввести ключ-код нужно до 23.10.2020 на сайте очевыгоды. Деньги после этого зачисляли обычно в течение 14 дней.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1669
З нами з: 31.07.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Отказали в ключе за 30 операций...(хотя смс получил на 30 операций). Написали типа в правилах по ссылке речь шла о 60 операциях. И типа не было активных операций в приложении. Хотя все время тяну деньги в их приложении с карт других банков

Надіслано від мого Redmi Note 8T, використовуючи Tapatalk
zuker1111
 
Повідомлень: 707
З нами з: 05.03.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1170117111721173
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, solomia і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25888)
19.10.2020 22:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.