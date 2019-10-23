буде топати на картку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 21:54
цікаво як довго цей ключ-код замовлений
буде топати на картку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 19 жов, 2020 21:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Пон 19 жов, 2020 22:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Отказали в ключе за 30 операций...(хотя смс получил на 30 операций). Написали типа в правилах по ссылке речь шла о 60 операциях. И типа не было активных операций в приложении. Хотя все время тяну деньги в их приложении с карт других банков
Надіслано від мого Redmi Note 8T, використовуючи Tapatalk
Додано: Вів 20 жов, 2020 00:09
Справді, збігається з попереднім лінком. Обмін пройшов вдало, дякую.
Доречі, в додатку цього повідомлення немає.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 20 жов, 2020 04:07
В одном и том же отделении и стем же менеджером? Прям не отходя от кассы?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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