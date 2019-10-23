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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1170117111721173

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:54

цікаво як довго цей ключ-код замовлений http://prntscr.com/v2jye1
буде топати на картку :roll:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:цікаво як довго цей ключ-код замовлений http://prntscr.com/v2jye1
буде топати на картку

  velvet написав:Это ввести ключ-код нужно до 23.10.2020 на сайте очевыгоды. Деньги после этого зачисляли обычно в течение 14 дней.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Отказали в ключе за 30 операций...(хотя смс получил на 30 операций). Написали типа в правилах по ссылке речь шла о 60 операциях. И типа не было активных операций в приложении. Хотя все время тяну деньги в их приложении с карт других банков

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zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:09

  Фантом написав:
  kreuz написав:Коллеги, а мені надіслали обривок СМС:

"Кешбек від UKRSIBBANK! Ключ-код на 200 грн - ... підтв"

Без дати та лінки. Дати у всіх 23-го? А лінки в кого які, різні чи однакові? Куди мені той ключ тепер пхати?..

Линк у всех одинаковый https://cashback.ochevygoda.com.ua/standart/

Справді, збігається з попереднім лінком. Обмін пройшов вдало, дякую.

Доречі, в додатку цього повідомлення немає.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 04:07

  lel написав:
  STIGA написав:
  lel написав:Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.


lel прилетела смс о подключении КБ ?

Удавил горячку. Сообщение о ПОДКЛЮЧЕНИИ к программе кэшбэка было отправлено пушем в приложение еще 17.10.20 в 5-29. С трудом, но тоже нашел. Четыре карты- путаюсь в приложениях. :oops:
Так, что все реально за один день сделать. :D

В одном и том же отделении и стем же менеджером? Прям не отходя от кассы?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 08:42

  Flamingo написав:Ну да - обычно всегда около 5 утра смс была как штык :(

в 5:01 пришло
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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