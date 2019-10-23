Отказали в ключе за 30 операций...(хотя смс получил на 30 операций). Написали типа в правилах по ссылке речь шла о 60 операциях. И типа не было активных операций в приложении. Хотя все время тяну деньги в их приложении с карт других банков
Надіслано від мого Redmi Note 8T, використовуючи Tapatalk
Справді, збігається з попереднім лінком. Обмін пройшов вдало, дякую.
Доречі, в додатку цього повідомлення немає.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
lel написав:Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе. Старая карта открывалась 23.10.19.
lel прилетела смс о подключении КБ ?
Удавил горячку. Сообщение о ПОДКЛЮЧЕНИИ к программе кэшбэка было отправлено пушем в приложение еще 17.10.20 в 5-29. С трудом, но тоже нашел. Четыре карты- путаюсь в приложениях. Так, что все реально за один день сделать.
В одном и том же отделении и стем же менеджером? Прям не отходя от кассы?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
STIGA написав:lel прилетела смс о подключении КБ ?
Удавил горячку. Сообщение о ПОДКЛЮЧЕНИИ к программе кэшбэка было отправлено пушем в приложение еще 17.10.20 в 5-29. С трудом, но тоже нашел. Четыре карты- путаюсь в приложениях. Так, что все реально за один день сделать.
В одном и том же отделении и стем же менеджером? Прям не отходя от кассы?
Значит манны небесной в виде продления программы кешбэка по старым картам не будет. Нужно будет закрывать - открывать карту по новой.