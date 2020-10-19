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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 11:04
zuker1111 написав:
Отказали в ключе за 30 операций...(хотя смс получил на 30 операций). Написали типа в правилах по ссылке речь шла о 60 операциях. И типа не было активных операций в приложении. Хотя все время тяну деньги в их приложении с карт других банков
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Борітеся.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:14
Anadonta написав:rollo
Как знать. Если начнется массовое закрытие с последующим открытием новых карт, может банк и задумается о продлении кешбека ещё на год по действующим картам. Ждём...
А может задумается о другом
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:21
як на мене фізики для цього банку ніколи не були в пріоритеті
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:32
Вкладчик1234 написав:
А может задумается о другом
А то они сейчас не видят сколько бабла уходит на кешбек
Кешбечные карты!
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