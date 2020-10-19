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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1171117211731174

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:04

  zuker1111 написав:Отказали в ключе за 30 операций...(хотя смс получил на 30 операций). Написали типа в правилах по ссылке речь шла о 60 операциях. И типа не было активных операций в приложении. Хотя все время тяну деньги в их приложении с карт других банков

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Борітеся.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:14

  Anadonta написав:rollo
Как знать. Если начнется массовое закрытие с последующим открытием новых карт, может банк и задумается о продлении кешбека ещё на год по действующим картам. Ждём...

А может задумается о другом
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:19

Вкладчик1234
С декабря задумается, как фингод закроет :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:21

як на мене фізики для цього банку ніколи не були в пріоритеті
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:32

  Вкладчик1234 написав:А может задумается о другом
А то они сейчас не видят сколько бабла уходит на кешбек
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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