УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 11:04
zuker1111 написав:
Отказали в ключе за 30 операций...(хотя смс получил на 30 операций). Написали типа в правилах по ссылке речь шла о 60 операциях. И типа не было активных операций в приложении. Хотя все время тяну деньги в их приложении с карт других банков
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Борітеся.
Ferlakur
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:14
Anadonta написав: rollo
Как знать. Если начнется массовое закрытие с последующим открытием новых карт, может банк и задумается о продлении кешбека ещё на год по действующим картам. Ждём...
А может задумается о другом
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:21
як на мене фізики для цього банку ніколи не були в пріоритеті
greenozon
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:32
Вкладчик1234 написав:
А может задумается о другом
А то они сейчас не видят сколько бабла уходит на кешбек
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:24
Укрсиб далі просто завалює подарунками в жовтні
вайбер -
Вигравайте новий PEUGEON 2008 З UKRSIBBANK!
з 1 жовтня до 20 грудня 2020 щомісяця робіть два простих кроки:
- 1 платіж через UKRSIB online
- 3 розрахунки за домопогою ApplePay/GooglePay у торгівельній мережі, або карткою UKRSIBBANK за будь-які онлайн покупки.
https://main.ochevygoda.com.ua/lp/
greenozon
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:35
greenozon написав:
Укрсиб далі просто завалює подарунками в жовтні
вайбер -
Вигравайте новий PEUGEON 2008 З UKRSIBBANK!
з 1 жовтня до 20 грудня 2020 щомісяця робіть два простих кроки:
- 1 платіж через UKRSIB online
- 3 розрахунки за домопогою ApplePay/GooglePay у торгівельній мережі, або карткою UKRSIBBANK за будь-які онлайн покупки.
https://main.ochevygoda.com.ua/lp/
Это примерно как выиграй 1000 грн., никто из форумчан с начала года эту 1000 так и не получил.
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:10
ая выполню, переведу 100 грн в онлайне на другой счет
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:14
omb написав:
ая выполню, переведу 100 грн в онлайне на другой счет
Зачем? Вам нужен PEUGEON? Что это вообще за зверь такой? Чтото среднее между автомобилем пежо и голубем по-английски?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:15
Це заманюють пежопелем, щоб картки не закривали - там умови аж до грудня.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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