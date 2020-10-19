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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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omb
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Додано: Вів 20 жов, 2020 15:22
тоже пежо пришло
всем что ли?
девать некуда
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v57
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