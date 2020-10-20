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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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omb
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Додано: Вів 20 жов, 2020 15:22
тоже пежо пришло
всем что ли?
девать некуда
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v57
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Додано: Вів 20 жов, 2020 17:37
Anadonta написав:rollo
Как знать. Если начнется массовое закрытие с последующим открытием новых карт, может банк и задумается о продлении кешбека ещё на год по действующим картам. Ждём...
Ага. Вам хорошо. А у меня карта последний месяц работает. Я ждать не могу.
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rollo
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Додано: Вів 20 жов, 2020 20:22
Чет мне ни одной акции ни разу ни куда не пришло. Ни вайбер, ни смс, ни в приложение. Это я рылом не вышел или что-то с настройками не так?
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Славик
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Додано: Вів 20 жов, 2020 20:25
Славик написав:
Чет мне ни одной акции ни разу ни куда не пришло. Ни вайбер, ни смс, ни в приложение. Это я рылом не вышел или что-то с настройками не так?
А Вы когда карту оформили? В акции начинают приглашать месяцев эдак через 4 после оформления.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Вів 20 жов, 2020 20:29
ingtrans На днях три месяца исполнилось. Так понимаю можно и 60 платежей не делать. За прошлые 60 код не прислали.
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Славик
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Додано: Вів 20 жов, 2020 20:32
Славик написав:ingtrans
На днях три месяца исполнилось. Так понимаю можно и 60 платежей не делать. За прошлые 60 код не прислали.
Если приглашение не приходило, то Вы в акции не принимаете участие.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Вів 20 жов, 2020 20:52
ingtrans написав: Славик написав:ingtrans
На днях три месяца исполнилось. Так понимаю можно и 60 платежей не делать. За прошлые 60 код не прислали.
Если приглашение не приходило, то Вы в акции не принимаете участие.
Мухины в пролёте))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Мизантрóп
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Додано: Вів 20 жов, 2020 21:12
Славик ждите и рубите 5%, мне тоже далеко не сразу начали слать доп предложения
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Вів 20 жов, 2020 21:40
чомусь здається що тут активних "поощряють"
от за вихідні влупив 20-ку, на 21-ому отримав помилку 121 і пежо приїхало
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greenozon
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