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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1173117411751176>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:58

  Flamingo написав:
  omb написав:ая выполню, переведу 100 грн в онлайне на другой счет

Зачем? Вам нужен PEUGEON? Что это вообще за зверь такой? Чтото среднее между автомобилем пежо и голубем по-английски? ;)
в хозяйстве все пригодится :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2345
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:22

тоже пежо пришло
всем что ли?
девать некуда :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:37

  Anadonta написав:rollo
Как знать. Если начнется массовое закрытие с последующим открытием новых карт, может банк и задумается о продлении кешбека ещё на год по действующим картам. Ждём...

Ага. Вам хорошо. А у меня карта последний месяц работает. Я ждать не могу. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Чет мне ни одной акции ни разу ни куда не пришло. Ни вайбер, ни смс, ни в приложение. Это я рылом не вышел или что-то с настройками не так?
Славик
 
Повідомлень: 262
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:25

  Славик написав:Чет мне ни одной акции ни разу ни куда не пришло. Ни вайбер, ни смс, ни в приложение. Это я рылом не вышел или что-то с настройками не так?

А Вы когда карту оформили? В акции начинают приглашать месяцев эдак через 4 после оформления.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 1672
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Подякував: 31 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:29

ingtrans На днях три месяца исполнилось. Так понимаю можно и 60 платежей не делать. За прошлые 60 код не прислали.
Славик
 
Повідомлень: 262
З нами з: 04.07.09
Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:32

  Славик написав:ingtrans На днях три месяца исполнилось. Так понимаю можно и 60 платежей не делать. За прошлые 60 код не прислали.

Если приглашение не приходило, то Вы в акции не принимаете участие.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 1672
З нами з: 31.07.19
Подякував: 31 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:52

  ingtrans написав:
  Славик написав:ingtrans На днях три месяца исполнилось. Так понимаю можно и 60 платежей не делать. За прошлые 60 код не прислали.

Если приглашение не приходило, то Вы в акции не принимаете участие.

Мухины в пролёте))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:12

Славик ждите и рубите 5%, мне тоже далеко не сразу начали слать доп предложения
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2345
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:40

чомусь здається що тут активних "поощряють"
от за вихідні влупив 20-ку, на 21-ому отримав помилку 121 і пежо приїхало :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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