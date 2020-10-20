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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:44
greenozon написав:
чомусь здається що тут активних "поощряють"
от за вихідні влупив 20-ку, на 21-ому отримав помилку 121 і пежо приїхало
ИМХО, не связанные вещи. Что-то у них сейчас акция за акцией. Хотя машина - это, наверное, как 50-процентный кешбэк.
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