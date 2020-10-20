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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:44
greenozon написав:
чомусь здається що тут активних "поощряють"
от за вихідні влупив 20-ку, на 21-ому отримав помилку 121 і пежо приїхало
ИМХО, не связанные вещи. Что-то у них сейчас акция за акцией. Хотя машина - это, наверное, как 50-процентный кешбэк.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:00
ingtrans написав:
как 50-процентный кешбэк.
это ж розыгрыш, а не машина
Вот нафига вам эти фигли-мигли
Эт уже отд-л марХетинга себе тачку отмывает под шумок
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:06
clientage написав: ingtrans написав:
как 50-процентный кешбэк.
это ж розыгрыш, а не машина
Вот нафига вам эти фигли-мигли
Эт уже отд-л марХетинга себе тачку отмывает под шумок
Мне-то как раз это не нужно. Как не слышали, чтобы кто-то выиграл 50-процентный кешбэк, так, наверное, не услышим, чтобы кто-то выиграл машину.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:12
Славик
Больше клиентов - меньше акций на 1 клиента.
Простая логика.
Мне на 1ю карту слали акции как раз первые 5 месяцев.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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