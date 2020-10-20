RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1173117411751176

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:44

  greenozon написав:чомусь здається що тут активних "поощряють"
от за вихідні влупив 20-ку, на 21-ому отримав помилку 121 і пежо приїхало :mrgreen:

ИМХО, не связанные вещи. Что-то у них сейчас акция за акцией. Хотя машина - это, наверное, как 50-процентный кешбэк.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 31.07.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:как 50-процентный кешбэк.

это ж розыгрыш, а не машина
Вот нафига вам эти фигли-мигли :)
Эт уже отд-л марХетинга себе тачку отмывает под шумок :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32655
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2600 раз.
Подякували: 3822 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:06

  clientage написав:
  ingtrans написав:как 50-процентный кешбэк.

это ж розыгрыш, а не машина
Вот нафига вам эти фигли-мигли :)
Эт уже отд-л марХетинга себе тачку отмывает под шумок :)

Мне-то как раз это не нужно. Как не слышали, чтобы кто-то выиграл 50-процентный кешбэк, так, наверное, не услышим, чтобы кто-то выиграл машину.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 31.07.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:12

Славик
Больше клиентов - меньше акций на 1 клиента.
Простая логика.
Мне на 1ю карту слали акции как раз первые 5 месяцев.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2012
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 02:43

  greenozon написав:чомусь здається що тут активних "поощряють"
от за вихідні влупив 20-ку, на 21-ому отримав помилку 121 і пежо приїхало :mrgreen:

Це просто сібас не хоче щоб ми закривали карти, і такими гніловатими акціями намагається прокінуть пятачков. Тому що, пежо прийшло на стару картку який вже рік і не прийшло на нову відкриту цієї осені.
Кому пежо - той без кешбека буде рік. А кому кешбек - тому кешбек :mrgreen:
Шануймося далі.
Maksi2
 
Повідомлень: 719
З нами з: 18.06.19
Подякував: 344 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1173117411751176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.