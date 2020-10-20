Всім привіт, сорі, десь давно вже було, але не можу найти...
Якщо в додатку нової пошти оплатити «послуги доставки» і «грошовий переказ», кишмиш хоч за щось буде?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Всім привіт, сорі, десь давно вже було, але не можу найти...
Якщо в додатку нової пошти оплатити «послуги доставки» і «грошовий переказ», кишмиш хоч за щось буде?
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
За послуги будет, а за грошовий - под вопросом, но скорее всего там просто P2P.
Додано: Сер 21 жов, 2020 11:43
засипалки жовтня продовжуються! (не знаю чи персональна пропозиція)
СмС
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