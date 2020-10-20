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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1174117511761177

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Всім привіт, сорі, десь давно вже було, але не можу найти...
Якщо в додатку нової пошти оплатити «послуги доставки» і «грошовий переказ», кишмиш хоч за щось буде? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

extreme_lviv_ua написав:Всім привіт, сорі, десь давно вже було, але не можу найти...
Якщо в додатку нової пошти оплатити «послуги доставки» і «грошовий переказ», кишмиш хоч за щось буде? :roll:
За послуги будет, а за грошовий - под вопросом, но скорее всего там просто P2P.
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